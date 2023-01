Sidste overlevende fra Apollo 7-missionen er død som 90-årig

Undervejs sendte de videomateriale, hvor de fjollede rundt i rumraketten, holdte spøjse skilte i vejret og lærte fra sig om rumfart.

Videoer fra rejsen rundt om Jorden med Cunningham og co. endte desuden med at skaffe dem en Emmy, som er en af de største priser, man kan vinde for en tv-produktion.

Missionen anses for at være en af de vigtigste forgængere for den første månelanding. Den fandt sted, mindre end et år inden Cunninghams kollega Neil Armstrong blev den første mand på månen.

Walter Cunninghams familie har udtalt sig om tabet af den gamle astronaut i Nasas pressemeddelelse.

- Vi vil gerne benytte muligheden til at udtrykke vores umådelige stolthed over det liv, som han førte, og vores dybeste taknemmelighed for den mand, som han var: En patriot, en opdagelsesrejsende, en pilot, en astronaut, en ægtemand, en bror og en far.