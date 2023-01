Splittet republikansk parti kan ikke finde Pelosis efterfølger

Det anses derfor også som et nederlag for både McCarthy og Republikanerne, at det ikke lykkedes at finde Pelosis afløser i første omgang.

Det tidligere amerikanske kongresmedlem Charlie Dent sagde allerede efter første afstemning, at det bliver svært for Kevin McCarthy at rejse sig.

- De kan godt blive ved med at lave afstemninger, men når først der er blevet stemt på den her måde, så er det virkelig svært at ændre stemmerne. Så jeg kan ikke se, hvordan han får det ændret, siger Dent til CNN.

Kongressen blev tirsdag for første gang samlet siden midtvejsvalget.

Et af de første punkter på dagsordenen er at finde en formand for Repræsentanternes Hus. Først når det er sket, kan man komme videre med resten af de formelle procedurer, skriver CNN.

Det er ikke sket siden 1923, at en formandskandidat ikke blev valgt i første runde. Dengang endte der med at være brug for ni afstemninger.

Repræsentanternes Hus samles onsdag for igen at prøve at vælge en formand.