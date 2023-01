Oscar-nomineret skuespiller er i kritisk tilstand efter ulykke

Den amerikanske skuespiller Jeremy Renner er ifølge mediet The Hollywood Reporter kommet til skade efter et uheld, der involverede en sneplov.

- Vi kan bekræfte, at Jeremy er i kritisk, men stabil tilstand med skader, som han pådrog sig efter et vejrrelateret uheld, mens han pløjede sne tidligere i dag (søndag, red.), siger en repræsentant for Jeremy Renner ifølge The Hollywood Reporter.