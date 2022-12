Trumps selvangivelser fra tiden som præsident er lagt frem

- Times’ journalister er ved at gennemgå tusindvis af dokumenter. Vend tilbage for at se opdateringer, skriver en af USA’s store aviser, New York Times, på sin hjemmeside.

Tidligere er det kommet frem, at Trump betalte 1,1 millioner dollar i skat i 2018 og 2019, som var to af de fire år, han sad i Det Hvide Hus.

Men i 2017 betalte han kun 750 dollar i skat. Og i 2020, som var hans sidste år i embedet, betalte han ingen indkomstskat. Det er på trods af, at han tjente millioner på sine forretninger det år.