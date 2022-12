USA's højesteret holder fast i straksudvisning af migranter

En amerikansk lov, der blev vedtaget under pandemien, som tillader myndighederne straks at udvise migranter pågrebet på grænsen til Mexico, opretholdes for nu.

Det har landets højesteret vedtaget tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen kommer, fordi retten har behandlet, hvorvidt 19 delstater kan gøre brug af lovgivningen, selv om den står til at udløbe.