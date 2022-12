Fredag får hele verden indsigt i Donald Trumps skatteforhold

Udvalget i Repræsentanternes Hus, som er kontrolleret af medlemmer af Det Demokratiske Parti, udgav i sidste uge en rapport, hvori det hævdede at skattemyndigheden IRS brød med dets egne regler ved ikke at revidere Trumps selvangivelser i de fire år, hvor han var præsident.

Det var han fra 2017 til 2021.

En talsperson for Donald Trump har afvist at kommentere udmeldingen fra udvalget i Repræsentanternes Hus.

Udvalget hævder, at det er nødvendigt at gøre Trumps selvangivelser offentlige. Det skal sikre, at offentligheden har mulighed for at se kritikken af IRS i kontekst.