Antallet af dødsofre for det kolde vintervejr, der har ramt særligt hårdt i Buffalo i den amerikanske delstat New York, har mandag rundet 25 alene i denne by.

Det meddeler den lokale politiske leder i amtet Erie, Mark Poloncarz, på et pressemøde.

Søndag var der 13 bekræftede dødsfald i byen. Mandag er yderligere 12 omkommet af årsager, der er direkte eller indirekte forårsaget af uvejret.