Mindst 26 er døde i julekulden i USA

Her minder han også borgerne i regionen om, at der er forbud mod at køre ud. Kun udrykningskøretøjer, sneplove og andre nødvendige køretøjer er tilladt på vejene.

Flere steder i amtet står bilerne begravet i halvanden meter sne.

Mange indbyggere har søndag ingen strøm. I Buffalo var det søndag 16 procent af elkunderne, der ikke kunne tænde for lys og varmeanlæg.

Guvernør Kathy Hochul siger, at hun har været i kontakt med Det Hvide Hus, og USA’s regering vil støtte, at delstaten New York erklærer nødtilstand. Det åbner op for økonomisk hjælp fra den føderale statskasse.

- Det her vil gå over i historien som Buffalos mest ødelæggende storm nogensinde, siger hun.

- Og vi er stadig midt i den.