Store dele af USA er lammet af vinterstorm

Fredag blev der målt minus 13 grader celsius i Pittsburgh, der er den største by i Pennsylvania. Det er det koldeste, der nogensinde er målt på den dato, oplyser USA’s meteorologiske institut (NWS).

Lørdag ventes der ligeledes kulderekorder meget længere sydpå i Florida og Georgia. De to største byer i de to stater, Tallahassee og Atlanta, forventes ifølge NWS at få den koldeste jul, der nogensinde er målt.

Også i sydstater som Louisiana og Alabama advarer meteorologerne om meget koldt vejr.

Selv i El Paso i Texas var der kolde vindstød med en temperatur på helt ned mod minus 18 grader.