USA holder samfundet kørende med nyt billion-budget

- Aftalen er et yderst vigtigt stykke lovgivning. Ikke kun for at kunne finansiere regeringen, men også for fortsat at kunne tjene folket og vise, at USA’s regering fungerer, sagde Steny Hoyer inden afstemningen.

Hoyer er Demokraternes majoritetsleder i Repræsentanternes Hus.

Aftalen blev vedtaget med stemmerne 225 for og 201 imod. Ti republikanere var med til at sikre flertallet ved afstemningen.

Demokraterne har flertal i Repræsentanternes Hus nogle få dage endnu. Når den nye Kongres træder i kraft i begyndelsen af januar, vil Republikanerne have det flertal, som de sikrede sig ved midtvejsvalget i november.