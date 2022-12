Endelig kongresrapport giver Trump skylden for stormløb

Rapportens otte kapitler fortæller ifølge AP i store træk samme historie som den, der kom frem under høringer denne sommer. Undersøgelsen beskriver de mange facetter af Trumps plan om at ugyldiggøre den i dag siddende præsident Joe Bidens sejr. Lovgivere fortæller om, hvordan han pressede føderale embedsmænd, lovgivere og den tidligere vicepræsident til at bryde loven, skriver AP.

Udvalget anbefalede tidligere på ugen at rejse tiltale mod Trump. Det står USA’s justitsministerium frit for, om det vil følge anbefalingen.

Den belastende rapport kommer, kort tid efter at Trump annoncerede, at han vil forsøge at genvinde præsidentmagten i 2024. Han er samtidig centrum i undersøgelser om klassificerede dokumenter. Denne uge besluttede en føderal domstol ligeledes, at et udvalg i Repræsentanternes Hus har ret til at se Trumps selvangivelser.