Senat har godkendt ny budgetaftale med mere hjælp til Ukraine

Aftalen omfatter blandt andet flere penge til Ukraines forsvar i kampen mod Rusland, begrænsninger af den kinesiskejede app TikTok og reformer af præsidentvalgets godkendelsesproces.

Det fortæller en højtstående, unavngiven demokrat.

Omkring to timer efter at Senatet torsdag havde vedtaget budgetaftalen, meddelte demokraten Steny Hoyer fra Repræsentanternes Hus, at Kongressens andet kammer ikke vil stemme om aftalen før fredag morgen lokal tid.

Det sker, fordi det kræver nogle lovgivningsmæssige tiltag, før den kan vedtages.