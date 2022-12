Rapport på 800 sider udkommer torsdag med hård dom over Trump

Et udvalg i Repræsentanternes Hus vil i en rapport, som ventes at udkomme torsdag, fælde en hård dom over tidligere præsident Donald Trump på grund af den rolle, han spillede under kongresstormen 6. januar sidste år.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den 800 sider lange rapport vil konkludere, at Trump brød loven ved at planlægge at få omgjort resultatet af præsidentvalget i USA.