Zelenskyj er landet i USA, hvor han blev budt velkommen af dansk kending

Volodymyr Zelenskyj har kort efter landing skrevet på beskedtjenesten Telegram, at han vil takke USA for dets støtte under krigen og samtidig holde samtaler om at styrke Ukraines evne til at forsvare sig selv.

- Næste år skal det ukrainske flag og friheden vende tilbage til hele Ukraine, til hele vort folk, lyder det fra den ukrainske præsident.

Der begyndte tirsdag aften at være meldinger om et overraskende Zelenskyj-besøg i Washington. Det blev senere bekræftet af Det Hvide Hus.