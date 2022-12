Beslaglagt fentanyl i USA i år vil kunne dræbe alle i landet

Lav pris og forholdsvis enkel fremstilling har medført, at fentanyl har overtaget for receptpligtige opioider og heroin på det illegale marked.

Hovedkilderne til fentanyl i USA er Sinaloa- og Jalisco-kartellerne i Mexico.

De kemikalier, som anvendes i produktionen i Mexico, kommer i udstrakt grad fra Kina, anfører DEA.

Den amerikanske myndighed for sygdomskontrol, Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC), siger, at flere end 500.000 amerikanere er døde af en overdosis af opioider siden 1999.

Over 107.600 amerikanere døde i 2021 af en overdosis. De 107.600 dødsfald som følge af overdosis svarer til cirka 0,03 procent af befolkningen. Hvis det skulle overføres til dansk målestok, ville det betyde, at omkring 1750 personer i Danmark var døde af en overdosis på et år.