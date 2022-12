Trump: Kongresudvalg vil forhindre mig i at blive præsident

- Jeg vandt overbevisende.

Mandag anbefalede det udvalg i Repræsentanternes Hus, der har undersøgt omstændighederne omkring stormløbet på USA’s Kongres 6. januar, det amerikanske justitsministerium at tiltale Trump for medvirken til oprør.

Det er et enigt udvalg, der står bag anbefalingen om at tiltale Trump for blandt andet sammensværgelse og for at medvirke til et oprør mod statens institutioner.

- Hele dette foretagende med at retsforfølge mig er lige præcis som rigsretssagen - et ensidigt forsøg på at sætte mig og Det Republikanske Parti på bænken, skriver Trump.