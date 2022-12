Kongresudvalg anbefaler straffesag mod Trump

Det samme gælder i forhold til flere af Trumps nærmeste medarbejdere, hvoraf flere har nægtet at vidne over for for 6. januar-udvalget.

Flere tusinde Trump-tilhængere stormede 6. januar 2021 Kongressen, som havde samling for at bekræfte, at demokraten Joe Biden havde vundet præsidentvalget.

Trump hævdede, at der var svindlet med valget, og at han var den retmæssige folkevalgte præsident. Inden hans tilhængere angreb Kongressen, havde Trump bedt dem om at ”kæmpe som bare fanden”.

Han lovede dem også, at han ville slutte sig til dem foran Kongressen.