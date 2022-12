Fortnite-skaber skal betale rekordbøde for at lokke børn

Bøden svarer til omtrent 3,6 milliarder danske kroner.

Spilgiganten var anklaget for at lokke spillere til at lave utilsigtede køb samt for at bryde en lov om børns privatliv på internettet.

Blandt andet har ”kontraintuitive, inkonsekvente og forvirrende” knapper ifølge FTC ført til, at brugere af Fortnite har lavet køb, de ikke ville lave. Ved blot et enkelt tryk på en knap.

Forliget består af en bøde på 275 millioner dollar samt refunderinger til forbrugerne for 245 millioner dollar.