Borgmester i USA slår alarm - kolde migranter sover på gaden

Selv om den føderale regering i USA arbejder med at distribuere migranterne til andre byer i landet, er de lokale herberger overfyldte, og flere ser sig nødsaget til at sove på gaden, hvor temperaturen for tiden regelmæssigt når under frysepunktet.

Vicedirektør på byens rådhus Mario D’Agostino siger, at erklæringen om nødretstilstand vil gøre myndighederne i stand til at bruge flere penge på at transportere migranterne videre til andre byer i USA.

Den åbner også for, at det lokale politi kan afsætte flere ressourcer til at ”beskytte migranterne og samfundet i helhed”.