Trods hån meldes der udsolgt af Trumps nye samlekort

Spekulanter har sågar sat prisen for et af de kort, der anses som sjældent, til 24.000 dollar - godt 168.000 kroner. Dog ser det ikke ud til, at nogen kort er blevet handlet i det prisleje endnu, skriver dpa.

Donald Trump havde sikret maksimal opmærksomhed forud for lanceringen af kortene, der blandt andet viser den tidligere præsident som astronaut, superhelt og sherif.

På sit sociale medie, Truth Social, havde han således varslet en ”kæmpestor meddelelse”.

I forbindelse med lanceringen lovede Trump desuden, at de, der køber kortene, kan vinde flotte præmier. Blandt andet en middag med ham, en tur på hans golfbaner samt autografer.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times vil pengene fra salget af samlekortene gå personligt til Trump og ikke til hans præsidentkampagne.