Twitter har udelukket flere prominente journalister

Det er uklart, hvad de berørte journalister har til fælles, og hvorfor de er blevet udelukket.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Elon Musk tweetet, at samme regler gælder for journalister som for alle andre. Han uddyber ikke, hvilke regler der er tale om.

På journalisternes konti fremgår det, at deres profiler er blevet lukket, og at Twitter lukker konti, der ”overskrider Twitters regler”, skriver The New York Times.

Udelukkelsen kommer, dagen efter at Twitter udelukkede 25 brugere, som overvågede flyaktivitet, herunder privatfly ejet af milliardærer og andre højtprofilerede personer, blandt andre Elon Musk selv.