Biden har underskrivet lov om beskyttelse af homoægteskaber

- Ægteskabet er et simpelt udsagn. Hvem elsker man? Og er man loyal over for den, man elsker? Det er ikke mere kompliceret end det, siger Biden.

- Loven anerkender, at alle skal kunne besvare det spørgsmål selv. I dag er en god dag.

Sidste uge blev loven endeligt godkendt i Kongressen.

Ifølge den nye lov skal USA’s føderale regering anerkende ægteskaber, hvis de er indgået lovligt i den stat, hvor to personer er blevet gift.

Loven skal forhindre, at den konservative amerikanske højesteret eventuelt kan rulle retten til ægteskaber indgået mellem to personer af samme køn tilbage. Den rettighed blev vedtaget i 2015.