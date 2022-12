USA tiltaler netværk for at smugle militærteknologi for Rusland

Det formodes, at efterretningsgrupper og militære organer i Rusland er involveret i sagen. Der arbejdes med i alt 16 anklagepunkter.

Justitsministeriet i USA mener, at de tiltalte forsøgte at anskaffe sig teknologier fra amerikanske virksomheder til brug for Ruslands forsvarssektor.

De tiltalte skal have erhvervet sig og eksporteret meget følsomme og beskyttede elektroniske komponenter.

Det handler ifølge tiltalen blandt andet om komponenter, der kan anvendes i atomvåben, hypersoniske våben, kvantecomputere og andre militære teknologier.