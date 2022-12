Californien får lov til at forbyde tobaksprodukter med smag

Forbuddet blev oprindeligt introduceret for omkring to år siden.

Siden da har det dog mødt modstand fra tobaksproducenter, der også har haft held med at bremse forbuddet fra at blive indført.

R.J. Reynolds, der er en del af British American Tobacco, har argumenteret for, at forbuddet strider imod føderal lovgivning i USA.

Det har Højesteret mandag besluttet, at det ikke er.

Forbuddet gælder både almindelige cigaretter og e-cigaretter. Det har blandt andet til formål at forhindre, at unge begynder at ryge.