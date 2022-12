USA's finansminister forventer lavere inflation næste år

Jerome Powell, der nu er direktør i den amerikanske centralbank, har signaleret, at rentestigningen denne gang bliver mindre end tidligere i år.

Det ventes, at renten stiger med 0,5 procentpoint. Dette år er renten fire gange steget med 0,75 procentpoint.

I interviewet siger finansministeren også, at den økonomiske vækst har sat tempoet ned, at inflationen er lettet, og at hun fortsat er optimistisk i forhold til, at det amerikanske arbejdsmarked forbliver sundt.

Hun siger også, at hun håber, at den kraftige stigning i inflationen bliver kortvarig.

Ifølge hende har den amerikanske regering lært meget om behovet for at begrænse inflationen efter voldsomme prisstigninger i 1970’erne.