Mand mistænkt for Lockerbie-bombe er blevet fængslet i USA

270 mennesker mistede livet.

Den udleverede mand, Abu Agila Mohammad Masud, blev allerede formelt anklaget for meddelagtighed i terrorangrebet af USA i 2020.

Han menes i lang tid at have været tilbageholdt i Libyen, hvor politisk uro og kaotiske tilstande har fået sagen til at trække ud. I forrige måned blev det meddelt, at Masud var bortført af en militsgruppe i Libyen, hvilket ifølge BBC udløste spekulationer om, at han kunne blive overgivet til de amerikanske myndigheder.

Nu er Masud blevet udleveret, og i USA forberedes en retssag.