Lugten af olie hænger tungt over område i Kansas efter stort læk

Generatorer og lys bliver fragtet til det mudrede område, hvor også måtter er nødvendige.

Føderale efterforskere er på stedet for at hjælpe med at fastslå årsagen til lækket på i alt 14.000 tønder råolie, der kommer fra det vestlige Canada, men som nu er lækket.

Ifølge Zack Pistora, som er lobbyist for miljøorganisationen Sierra Club i Kansas, bliver oprydningsarbejdet stort.

- Det kommer til at vare måneder, måske endda år, før vi får det fulde billede af denne katastrofe og kender omfanget af skaderne og får det hele oprenset, siger han ifølge nyhedsbureauet AP.