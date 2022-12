Dommer bedt om at undersøge Trumps ansatte i dokumentsag

En talsmand for Trump siger, at den tidligere præsidents advokater ”fortsætter med at samarbejde og være transparente”, mens han beskriver efterforskningen af Trump som en ”heksejagt”.

Justitsministeriet i USA undersøger, hvorvidt Trump har brudt loven ved at beholde dokumenter fra regeringen, efter at han forlod præsidentposten i 2021.

Nogle af dokumenterne var markeret som tophemmelige.

Trump, der i november meddelte, at han vil forsøge at blive præsident i 2024, står over for en række juridiske problemer.

Justitsministeriet i USA efterforsker også hans forsøg på at få resultatet fra præsidentvalget i 2020 omstødt. I delstaten Georgia bliver den tidligere præsident undersøgt for hans angivelige forsøg på at få sit nederlag i staten omstødt.