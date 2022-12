USA's Kongres stemmer for at beskytte homoægteskaber

Den afgående demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, kalder det i et opslag på Twitter ”en stor sejr for frihed, værdighed og lighed”.

- En af de sidste lovtekster, jeg underskriver som formand, vil sikre, at den føderale regering aldrig igen står i vejen for, at man kan gifte sig med den person, man elsker, lyder det fra Pelosi.

Næste skridt er, at loven sendes videre til præsident Joe Bidens skrivebord, hvor han ventes at underskrive den.

Han har tidligere sagt, at han ”omgående og med stolthed” vil underskrive loven, hvorved den træder i kraft.