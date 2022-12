Med dommen i sagen har den ny statsadvokat på Manhattan – demokraten Alvin L. Bragg – fået en ifølge iagttagere afgørende sejr, der kan føre til, at han nu udvider sine undersøgelser mod Donald Trump.

Foran retsbygningen sagde statsadvokaten efter dommen, at retfærdigheden er sket fyldest:

»Den tidligere præsidents virksomheder er nu dømt for forbrydelser. Det er konsekvensen, og det understreger, at vi her på Manhattan har én standard for retfærdighed, der gælder for alle,« sagde han.

I en anden sag i New York er Donald Trump civilt stævnet for at have snydt med værdien på sine ejendomme for at kunne optage større lån og betale mindre i skat. Han er også under undersøgelse for på ulovlig vis at have forsøgt at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020, ligesom han undersøges for at have hjemtaget et større antal højt klassificerede regeringsdokumenter til sit residens Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Trumps ejendomskoncern driver og ejer bygninger og golfressort flere steder i verden, men det er uklart, hvorvidt bøden overhovedet vil få indflydelse på virksomhedens drift, skriver flere medier tirsdag aften dansk tid. Den endelige strafudmåling forventes at ske den 13. januar.