Trumps ejendomsselskab er kendt skyldig i skattesvindel

Trump Organization, der blandt andet står for driften af hoteller, golfbaner og ejendomme i hele verden, står over for bøder som følge af afgørelsen.

Det er tirsdag endnu ikke afgjort, hvor stort et beløb der skal betales.

Bødens størrelse i sig selv forventes ikke at ramme selskabet økonomisk. Derimod kan sagen ende med at skræmme eventuelle fremtidige kunder og samarbejdspartnere.

Trump Organization er dømt for at have svindlet i en periode på over 15 år.

Sagens drejer sig blandt andet om, at selskabet har betalt personlige udgifter som eksempelvis hus- og billeje til topledelsen, herunder den tidligere finansdirektør Allen Weisselberg, uden at registrere indkomsten.