Mand bag angreb på Lady Gagas hundelufter er idømt 21 års fængsel

En mand, der skød popsangeren Lady Gagas hundelufter under et forsøg på at stjæle hendes hunde, er blevet idømt 21 års fængsel.

Dommen er afsagt mandag i en sag, hvor angrebsmanden ikke bestred anklagernes rigtighed.

Sammen med to andre mænd angreb en 20-årig mand popsangerens hundelufter Ryan Fischer i Hollywood 24. februar 2021. Hundelufteren blev skudt, men døde ikke.