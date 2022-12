USA's nye krigsfly kan bære atomvåben verden over

Northrop Grumman kalder denne flytype for et sjettegenerationsfly, fordi det kan forbindes til andre luftfartøjer og let integrere andre våbentyper i dets system.

Ved præsentationen blev de første videoer og billedet af den nye flytype vist. Tidligere har kun grafiske fremstillinger været tilgængelige.

Seks B-21-fly er i produktion, og det første fly kan være på vingerne i midten af 2023.

Mere end 8000 ansatte hos Northrop Grumman, deres partnere og det amerikanske luftvåben arbejdet i øjeblikket med produktionen af flyene.

Northrop Grumman vandt udbuddet om at lave det amerikanske luftvåbens nye bombefly i 2015.

Mere end 400 leverandører i 40 delstater er med til at løse opgaven om at få de nye fly på vingerne.