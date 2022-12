Lov om jernbaner redder julen i USA - men fagforeninger er vrede

Med loven bekræftes de aftaler om løn, som nogle af jernbanearbejdernes fagforeninger tidligere har indgået med arbejdsgiverne. Men fagforeningen Teamster ser Kongressens indgreb som en grov tilsidesættelse af arbejderes rettigheder.

Strejken var varslet til at gå i gang 9. december. Den ville have ramt gods- og passagertrafikken hårdt. Det skønnes ifølge jernbaneselskaberne, at strejken ville have kostet USA’s økonomi 14 milliarder dollar om dagen.

Loven bliver endelig, når præsident Joe Biden har sat sin underskrift.