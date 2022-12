Ye er suspenderet fra Twitter efter tilskyndelse til vold

Kort tid inden opslaget fra Elon Musk, havde Ye delt et mindre flatterende billede af Elon Musk i bar overkrop på sin profil.

Til opslaget skrev han: ”Lad os for evigt huske dette som mit sidste tweet”.

Elon Musk svarede på opslaget, at ”det er fint nok”.

Ye har fået utrolig meget omtale i medier på det sidste, efter at han fik kritik fra flere sider for at have udtalt sig antisemitisk.

Rapperen har hævdet, at underholdningsindustrien i USA er kontrolleret af jøder.

I sidste uge oplyste han, at han stiller op som kandidat til det næste præsidentvalg i USA, som vil være i begyndelsen af november 2024.

Kandidaturet har fået kritik ikke mindst på grund af den stab, som den kontroversielle skikkelse har sammensat til at føre sin kampagne.