Demokraterne vælger første sorte leder til toppost i Kongressen

Det Demokratiske Parti har taget et stort skridt mod en ventet foryngelse, da den 52-årige Hakeem Jeffries fra New York onsdag aften dansk tid blev valgt til at stå spidsen for partiet i Repræsentanternes Hus.

Med valget bliver Hakeem Jeffries samtidig den første sorte leder til topposten i Det Demokratiske Parti, hvilket ifølge