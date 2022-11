Højreradikal leder kendt skyldig i stormløb på Kongres

Oath Keepers er kendt for at troppe op til amerikanske demonstrationer bevæbnet til tænderne. For eksempel har de deltaget i moddemonstrationer mod Black Lives Matter-bevægelsen, som kæmper mod etnisk diskrimination i USA.

Rhodes selv er tidligere soldat og uddannet fra det juridiske fakultet ved det prestigefyldte Yale Universitet.

Han var anklaget for med magt at forsøge at forhindre Kongressen i at godkende Joe Bidens valgsejr.

Selv om han er blevet kendt skyldig for sin rolle i stormløbet, er der endnu ikke blevet udmålt en straf til ham. I USA er det ikke usædvanligt, at skyldkendelsen og strafudmålingen falder på forskellige tidspunkter.

Selv om de tre personer blev frikendt for sammensværgelse for at gøre oprør, er de sammen med Kelly Meggs og Stewart Rhodes blevet kendt skyldige i at forhindre en officiel proces.