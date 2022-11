USA bebuder internationalt demokratitopmøde

Præsident Joe Biden har gjort rivaliseringen mellem demokratier og autokratier som Kina og Rusland til et centralt tema for hans regering.

Det er et tema, som også har særlig betydning for Biden og for amerikanerne, da en næste valgkamp kan blive et nyt opgør mellem Biden og Donald Trump, som har forskellige opfattelser af, hvad demokrati er.

- Vi lever i en æra, som er defineret af udfordringer af begreber som pålidelige og transparente regeringsformer. I en æra med aggressioner mod klimaforandringer, med social mistillid og med gennemgribende teknologiske forandringer på alle planer, kan det ikke være mere klart, at over hele verden har demokratiet brug for forkæmpere på alle planer, hedder det i en fælles udtalelser fra de kommende værtslande.