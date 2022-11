26/11/2022 KL. 06:45

For abonnenter

Opgøret med Trump buldrer løs. Men overflod af rivaler skaber frygt for deja-vu

Analyse: Et bittert opgør om det republikanske kandidatur til præsidentvalget i 2024 har taget voldsomt fart, efter at Trump har annonceret sit. Rivaler på stribe gør sig klar til at udfordre ham. Men ironisk nok kan det blive hans gyldne trumf.