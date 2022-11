Journalist sagsøger igen Trump for voldtægt

Søgsmålet om vold er gjort muligt af en ny lov i New York - den såkaldte Adult Survivors Act.

Loven giver ofre for seksuelt misbrug et vindue på et år til at sagsøge folk, der har misbrugt dem, selv om misbruget er sket for år tilbage og sædvanligvis ville være faldet for forældelsesfristen.

Den nye lov trådte i kraft torsdag.