Den mistænkte bag et dødeligt masseskyderi på en LGBTQ-natklub i Colorado Springs i USA deltog onsdag i et retsmøde via videolink.

Den 22-årige Anderson Lee Aldrich sad i kørestol og havde tydelige skader i ansigtet. Han deltog i retsmødet fra det fængsel, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Det var første gang efter weekendens skyderi, hvor fem blev dræbt og 18 såret, at offentligheden fik den mistænkte at se.