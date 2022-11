Seks personer er skudt og dræbt i amerikansk Walmart

Foruden de seks dræbte er den mistænkte gerningsmand også død. Det er ikke umiddelbart oplyst, hvordan personen døde. Politiets pressechef siger, at så vidt han ved, så affyrede politiet ingen skud.

Supermarkedsgiganten Walmart har udsendt en udtalelse efter skyderiet.

- Vi er chokerede over denne tragiske hændelse i vores Chesapeake-butik.

- Vi beder for de ramte og for vores lokalsamfund og samarbejdspartnere. Vi arbejder tæt sammen med myndighederne, skriver Walmart på Twitter.

Skyderiet i Chesapeake sker, blot få dage efter at et skyderi på en natklub for LGBT+-personer i Colorado kostede fem personer livet.