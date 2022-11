Ansat skød og dræbte seks personer i Walmart

Supermarkedsgiganten Walmart har udsendt en udtalelse efter skyderiet.

- Vi er chokerede over denne tragiske hændelse i vores Chesapeake-butik.

- Vi beder for de ramte og for vores lokalsamfund og samarbejdspartnere. Vi arbejder tæt sammen med myndighederne, skriver Walmart på Twitter.

Skyderiet i Chesapeake sker, blot få dage efter at et skyderi på en natklub for LGBT+-personer i Colorado kostede fem personer livet.

Ifølge hjemmesiden Gun Violence Archive, der monitorerer skyderier i USA, har der været over 600 masseskyderier i landet alene i år.

I alt er 18.106 personer - herunder 290 børn og 1216 teenagere - blevet skudt i USA i år. Det tal dækker over drab, skudulykker og selvforsvar.