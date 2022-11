Krigsveteran var med til at stoppe skyderi på LGBT-klub i USA

Efterfølgende har byens borgmester, John Suthers, sagt, at to helte reddede mange liv på klubben, da det lykkedes dem at stoppe gerningsmanden.

De to mænd hedder Rich Fierro og Thomas James

Rich Fierros kone, Jess Fierro, har mandag skrevet, at hendes mand er en dekoreret krigsveteran. Hun skriver videre, at Rich slog gerningsmanden i hovedet med gerningsmandens egen pistol.

Efterfølgende lagde han og Thomas James manden ned.

Blandt de omkomne i skyderiet er Rich og Jess Fierros datters kæreste. De var til stede på klubben, der hedder Club Q, for at fejre en vens fødselsdag.