Inden resultatet af afstemningen stod klart, blev Donald Trump spurgt, om han har planer om at vende tilbage til Twitter.

- Jeg ser ingen grund til at gøre det, sagde den tidligere præsident ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han sagde, at han vil holde sig til sit eget sociale medie, Truth Social.

Trump roste Elon Musk og sagde, at han altid godt har kunnet lide ham. Han sagde dog også, at Twitter har problemer med falske konti, og at de problemer, platformen står over for, er ”utrolige”.

Donald Trump annoncerede tirsdag i denne uge, at han vil forsøge at blive præsident i USA igen ved valget i 2024.

Elon Musk overtog ejerskabet af Twitter i slutningen af oktober i år. Det er altså under Twitters tidligere ejerskab, at Donald Trump blev udelukket fra det sociale medie.