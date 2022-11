Tidligere techstjerne Elizabeth Holmes får 11 års fængsel

En dommer i San Jose i den amerikanske delstat Californien har fredag idømt den tidligere iværksætterstjerne og Theranos-grundlægger Elizabeth Holmes 11 år og tre måneders fængsel for svindel.

Strafudmålingen finder sted, efter at et nævningeting i januar fandt Holmes skyldig i fire anklagepunkter. Blandt andet for at have svindlet investorer bevidst.