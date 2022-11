Efter to orkaner, to måneder og en række tekniske udfordringer, der har hindret tidligere forsøg på at opsendelse, er Nasa, USA’s rumfartsargentur, nu endelig på vej mod Månen igen.

Den kraftigste rumraket i historien ved navn Space Launch System – SLS – med den såkaldte Orion-rumkapsel på toppen, oplyste nattehimlen, da det steg fra affyringsrampen ved Kennedy Space Center i Florida tidligt onsdag morgen.