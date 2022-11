Nasa: Orkanskader forsinker ikke opsending af Artemis

Orkanen Nicole ser dog ikke ud til at kunne slå raketten ud af kurs.

Fartøjet vil være cirka 100 kilometer fra Månen, når det er tættest på.

Det er meningen, at rumrejsen skal give Nasa værdifuld erfaring til fremtidige rumrejser. Planen er, at næste Artemis-mission skal være en bemandet tur rundt om Månen - uden dog at lande på Månens overflade.

Tidligst i 2025 vil man forsøge at lande med mennesker på Månen.

Et af de største mål med Artemis er en dag at sende mennesker til Mars.

To astronauter landede senest på Månen i 1972. Inden da havde ti andre astronauter gået på Månen i løbet af fem forskellige missioner.

Første gang var i 1969, hvor Neil Armstrong blev første mand på Månen.