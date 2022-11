Opgøret mellem de to kandidater om guvernørposten i Arizona har været tæt fulgt af de amerikanske medier.

Flere såkaldte valgfornægtere har stillet op i staten, og med Kari Lake som den mest fremtrædende af dem, ser det ud til, at USA’s tidligere præsident Donald Trump har fået endnu et nederlag på nakken i sin kamp for at få de såkaldte MAGA-republikanere til at vinde over Demokraterne ved dette års midtvejsvalg.

Selv har Kari Lake gentagne gange beskyldt de lokale valgmyndigheder for at snyde med optællingen af stemmerne i staten. Det gjorde hun så sent som natten til tirsdag dansk tid, hvor hun i et tweet skrev, at valgmyndighederne i Arizona har gjort »det til sin mission at slå« kandidater, der er en del Trumps højrefløj blandt Republikanerne.