Offentliggørelsen vil komme ovenpå et skuffende republikansk midtvejsvalg, hvor en række af Trumps egne favoritter klarede sig dårligt, hvilket førte til intern kritik i partiet af den tidligere præsident.

Inden valget forventede mange en ”rød bølge” med henvisning til partiets røde farve, men den republikanske sejr blev mindre end ventet.

- Det er reelt set det tredje valg i streg, hvor Donald Trump koster det for os. Og det burde være tre forsøg, og så er du ude, sagde Larry Hogan, guvernør i Maryland, søndag til CNN.

En republikansk kandidat, der til gengæld havde et succesfuldt midtvejsvalg, var den 44-årige guvernør i Florida, Ron DeSantis.

Han anses af flere for at være Trumps største konkurrent i kampen om at blive det republikanske partis nominerede frem mod præsidentvalget i 2024.